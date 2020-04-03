Разработан радар для беспилотных авто с сопоставимым с зубочисткой размером

”Имея в своей линейке продуктов high-end 4D-радар, способный видеть форму объектов, с появлением Cognitive Mini Radar мы можем говорить о создании полноценной технологической платформы на базе семейства радаров, которая позволяет получать в режиме кругового обзора данные об объектах ультравысокого разрешения и может решать широкий класс задач не только для сферы беспилотного транспорта, но и смежных областей”, — рассказал руководитель направления разработок компании Cognitive Pilot Андрей Гельцер.