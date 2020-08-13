Наука и технологии
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Разработан робот-чехол, который ставит смартфон на зарядку
Делает он это, к слову, с помощью шестью "ногами"
Южнокорейские разработчики создали уникальный роботизированный чехол, способный самостоятельно ставить смартфон на зарядку. Так, сам чехол оборудован “ногами”, что и позволяет ему перемещаться в необходимом направлении.
Известно, что по ширине чехол практически соответствует смартфону, тогда как в длину - превышает его, так как именно его верхняя часть оснащена двумя моторами и прочими деталями. Устройство имеет шесть “ног”, расположенные по три с каждой стороны. Интересно, что на данный момент робот-чехол перемещается под управлениям пользователя, тогда как в планах у разработчиков добавить систему автономного управления. Вес устройства, в свою очередь, составляет не более 82 граммов.
Разработчики также опубликовали видео, в котором и демонстрируется возможность чехла перемещаться к беспроводной зарядке.