Разработан робот-чехол, который ставит смартфон на зарядку

Известно, что по ширине чехол практически соответствует смартфону, тогда как в длину - превышает его, так как именно его верхняя часть оснащена двумя моторами и прочими деталями. Устройство имеет шесть “ног”, расположенные по три с каждой стороны. Интересно, что на данный момент робот-чехол перемещается под управлениям пользователя, тогда как в планах у разработчиков добавить систему автономного управления. Вес устройства, в свою очередь, составляет не более 82 граммов.

Разработчики также опубликовали видео, в котором и демонстрируется возможность чехла перемещаться к беспроводной зарядке.