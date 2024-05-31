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Наука и технологии
Опубликовано 31 мая 2024, 22:56
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Разработан робот-художник для совместного рисования

С людьми
Ученые создали робототехническую систему, которая сотрудничает с людьми при создании произведений искусства. Названная CoFRIDA, она приглашает пользователей любого уровня художественного мастерства к сотрудничеству для создания произведений искусства в реальном мире.
Разработан робот-художник для совместного рисования

© Ferra.ru

CoFRIDA — это эволюция проекта FRIDA, созданного для работы с текстовыми и визуальными подсказками пользователей. Робот может использовать кисть или маркер, чтобы создать картину на основе поданных ему исходных данных. Разработка CoFRIDA стала возможной благодаря сотрудничеству ученых из разных лабораторий.

Создатели CoFRIDA стремились не только улучшить процесс создания произведений искусства, но и обеспечить пользователям более широкие возможности участия в этом процессе. Они разработали метод обучения робота на основе данных, собранных с помощью симулятора рисования. Этот метод позволяет CoFRIDA создавать художественные произведения, учитывая реальные ограничения робота.

Исследователи надеются, что CoFRIDA станет не только инструментом для создания уникальных произведений искусства, но и средством для привлечения внимания к робототехнике и расширения творческих способностей пользователей.

Разработан робот-художник для совместного рисования
© Carnegie Mellon University
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#разработка
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#технологии
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#робот