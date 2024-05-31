Разработан робот-художник для совместного рисования

CoFRIDA — это эволюция проекта FRIDA, созданного для работы с текстовыми и визуальными подсказками пользователей. Робот может использовать кисть или маркер, чтобы создать картину на основе поданных ему исходных данных. Разработка CoFRIDA стала возможной благодаря сотрудничеству ученых из разных лабораторий.

Создатели CoFRIDA стремились не только улучшить процесс создания произведений искусства, но и обеспечить пользователям более широкие возможности участия в этом процессе. Они разработали метод обучения робота на основе данных, собранных с помощью симулятора рисования. Этот метод позволяет CoFRIDA создавать художественные произведения, учитывая реальные ограничения робота.

Исследователи надеются, что CoFRIDA станет не только инструментом для создания уникальных произведений искусства, но и средством для привлечения внимания к робототехнике и расширения творческих способностей пользователей.