Разработан робот, который расставляет предметы по своим местам

Известно, что LAX-RAY имеет три режима механического поиска предметов. В рамках анализа эффективности механизма специалисты пользовались симулятором полок и производили 800 рандомных сред. Впоследствии LAX-RAY была развернута на физической полке посредством робота Fetch и встроенной камеры с датчиком глубины, благодаря чему и выяснилось, способны ли устройства обнаруживать местоположения предметов и расставлять их по местам. Эффективность системы симуляторе соответствует 87,3%, однако предполагается, что реальная эффективность составит 80%.