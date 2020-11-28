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Разработан робот, который расставляет предметы по своим местам

Его эффективность в симуляторе составила 87,3%
Американские ученые разработали робота на базе искусственного интеллекта, который способен расставлять предметы по своим местам.

Ученые Университета Беркли выпустили систему под названием Lateral Access maXimal Reduction of occupancY support Area (LAX-RAY), которая обучена угадывать местоположение объекта, даже в том случае, если он находится в поле зрения частично. Разработка включает в себя также контактный онлайн-интерфейс COntext Inference от Google. Последний интегрирует характеристики физических объектов в простую систему.

Известно, что LAX-RAY имеет три режима механического поиска предметов. В рамках анализа эффективности механизма специалисты пользовались симулятором полок и производили 800 рандомных сред. Впоследствии LAX-RAY была развернута на физической полке посредством робота Fetch и встроенной камеры с датчиком глубины, благодаря чему и выяснилось, способны ли устройства обнаруживать местоположения предметов и расставлять их по местам. Эффективность системы симуляторе соответствует 87,3%, однако предполагается, что реальная эффективность составит 80%.