Разработан сайт, дизайн которого меняется после каждого моргания

Сам сайт напоминает страницу со статьей в “Википедии”, а представлен он был интернет-художницей Олесей Чернявской. Благодаря алгоритму на базе искусственного интеллекта после каждого моргания пользователя сайт меняет свой внешний интерфейс.

Отметим, что для того, чтобы оценить необычную работу сайта необходимо предоставить ему доступ к своей веб-камере, чтобы алгоритм смог отслеживать движение век. По словам художницы, принцип работы искусственного интеллекта основан на генеративно-состязательной сети. На базе этой сети также реализованы произведения искусства, а также видео или аудио контент.

“Это не первая работа с использованием генеративно-состязательной сети., но я считаю, что это будет интересная работа, которая улучшит способ использования этой технологии в области искусства и средств массовой информации” , — поделилась интернет-художница.