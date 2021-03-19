Разработан считывающий сигналы мозга браслет

На данный момент браслет умеет распознавать простые жесты, однако впоследствии в компании намерены сделать так, чтобы с его помощью пользователь мог перемещать виртуальные объекты или же печатать текст без клавиатуры. Дата выхода новинки неизвестна. Более того, по словам технического директора Facebook Майка Шрёпфери, и предсказать ее трудно, так как браслет находится на ранней стадии разработки.