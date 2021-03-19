Наука и технологии
Сегодня в 07:59
Разработан считывающий сигналы мозга браслет
Разработчиком выступила Facebook
Facebook разработала считывающий сигналы мозга браслет. Прототип новинки компания показала в своем официальном блоге.
В разработке реализовали технологию электромиографии, которая и считывает сигналы, поступающие от мозга к запястью. Таким образом браслет может понять, что планирует сделать пользователь и воспроизводит задуманное в виртуальной или дополненной реальности.
На данный момент браслет умеет распознавать простые жесты, однако впоследствии в компании намерены сделать так, чтобы с его помощью пользователь мог перемещать виртуальные объекты или же печатать текст без клавиатуры. Дата выхода новинки неизвестна. Более того, по словам технического директора Facebook Майка Шрёпфери, и предсказать ее трудно, так как браслет находится на ранней стадии разработки.