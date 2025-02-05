Разработан сенсор, генерирующий электричество и свет от движения

Сенсор работает на основе двух технологий: трибоэлектрических наногенераторов (TENG), которые производят электричество, и механолюминесценции (ML), которая генерирует свет. Ранее ученые исследовали эти технологии по отдельности или пытались комбинировать их, но они сталкивались с проблемами стабильности и продолжительности работы. Новое устройство решает эти проблемы.

Команда ученых добавила светящиеся частицы сульфида цинка-медного состава (ZnS:Cu) в «резинообразный» материал и создала конструкцию с единственным электродом из серебряных нанопроводов. Это позволило добиться высокой эффективности. Устройство стабильно генерирует напряжение до 60 В и ток 395 нА даже после более чем 5000 нажатий, не теряя в производительности.

Ожидается, что технология найдет применение в таких сферах, как спасательные сигналы, устройства для мониторинга спортивной активности и носимые системы безопасности. Например, шлемы, которые могут сразу отправить сигнал в случае удара, или браслеты, фиксирующие движение и посылающие сигналы тревоги.