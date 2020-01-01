Разработан сервис для получения зарплаты в любое время

”Идея продукта в том, что клиент, имеющий постоянный источник дохода, получает возможность в любой момент снять часть заработной платы, которая успела накопиться с начала месяца”, — поделился учредитель IT Smart Finance, Максим Пащенко.

Пользоваться My Salary может любой пользователь, оформивший заявление о переходе на получение зарплаты через данный сервис. Отмечается, что сервис хоть и не взимает комиссию за использование средств, но берет небольшую сумму за его обслуживание. На данный момент были успешно завершены первые испытания тестовой версии My Salary, тогда как сейчас компания готовится к выпуску рабочей версии.