Наука и технологии
Сегодня 13:13
Разработан сервис для получения зарплаты в любое время
Он не является займом или кредитом
IT Smart Finance разработала уникальный сервис под названием My Salary, с помощью которого можно получить зарплату в любое время. По словам представителей компании, сервис не подразумевает займ или кредит и является абсолютно безопасным
”Идея продукта в том, что клиент, имеющий постоянный источник дохода, получает возможность в любой момент снять часть заработной платы, которая успела накопиться с начала месяца”, — поделился учредитель IT Smart Finance, Максим Пащенко.
Пользоваться My Salary может любой пользователь, оформивший заявление о переходе на получение зарплаты через данный сервис. Отмечается, что сервис хоть и не взимает комиссию за использование средств, но берет небольшую сумму за его обслуживание. На данный момент были успешно завершены первые испытания тестовой версии My Salary, тогда как сейчас компания готовится к выпуску рабочей версии.