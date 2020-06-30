Разработан шлем виртуальной реальности размером с солнцезащитные очки

Также источник, поделившийся информацией о свежей разработке Facebook, сообщил, что толщина устройства составляет менее 9 мм, а угол зрения сравним с современными потребительскими VR-продуктами. При этом сейчас, к сожалению, новинка способна отображать изображение лишь в зеленом цвете - над решением данной проблемы и бьются инженеры соцсети.