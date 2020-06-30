Наука и технологии
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Разработан шлем виртуальной реальности размером с солнцезащитные очки
Но его разработчикам еще есть что в нем улучшать
В сети появилась информация о крайней многообещающем изобретении Facebook - компанией был разработан шлем виртуальной реальности размером с солнцезащитные очки.
Судя по опубликованному в сети изображению, новая VR-гарнитура окажется заметно компактнее, чем большинство существующих на рынке решений. Добиться подобного результата удалось за счет того, что при его разработке использовалась технология “голографических линз”. Именно с ее помощью инженерам удалось сделать корпус устройства гораздо тоньше за счет отражения света внутри устройства.
Также источник, поделившийся информацией о свежей разработке Facebook, сообщил, что толщина устройства составляет менее 9 мм, а угол зрения сравним с современными потребительскими VR-продуктами. При этом сейчас, к сожалению, новинка способна отображать изображение лишь в зеленом цвете - над решением данной проблемы и бьются инженеры соцсети.