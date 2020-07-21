Разработан способ борьбы с неподвластными антибиотикам супербактериями

Так, в качестве решения проблемы, учеными была создана специальная сфера для очистки сточных вод, в состав которой вошли ядра висмута, кислорода и углерода. Их в свою очередь было решено “обернуть” оксидом графена для того, чтобы полученное средство могло успешно избавляться от неприятных стоков, производя при этом в три раза больше активных форм кислорода по сравнению с одними лишь сферами.

Что же до самих сфер, то они, по сути, являются фотокатализаторами, образующими активную форму кислорода при воздействии света. Исследователи отдельно отметили тот факт, что легирование азотом оболочек увеличивает их способность захватывать бактерии, давая каталитическим сферам больше времени для их уничтожения. Затем улучшенные частицы немедленно захватывают и разлагают устойчивые гены, выделяемые мертвыми бактериями, прежде чем они загрязняют сточные воды.