Разработан способ диагностики рассеянного склероза по снимкам глаз

Новый метод использует два типа сканирования глаз: оптическую когерентную томографию (ОКТ) и инфракрасную сканирующую лазерную офтальмоскопию (ИК-SLO). С помощью анализа большого количества снимков ученые создали программу, которая с высокой точностью выявляет рассеянный склероз.

Глаза напрямую связаны с мозгом, поэтому изменения в них могут указывать на ранние стадии рассеянного склероза. На начальном этапе программа показала точность диагностики в 92%, а при тестировании на новой выборке — 85%. Использование всех доступных изображений, включая те, которые сложно заметить без компьютера, поможет улучшить диагностику и лечение пациентов, отметили ученые.

Новый метод диагностики более комфортный для пациентов и проще в применении, чем традиционные способы. Этот подход может быть использован для диагностики других заболеваний нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.