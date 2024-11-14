Наука и технологии
Опубликовано 14 ноября 2024, 22:07
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Разработан способ обнаружения возгорания в литий-ионных батареях по звуку

С помощью ИИ
Ученые Национального института стандартов и технологий США (NIST) разработали технологию, которая использует звук для раннего обнаружения опасности от литий-ионных батарей. Эти батареи находятся в наших телефонах, ноутбуках, электробайках и электромобилях, но они также могут быть причиной пожаров, особенно если перегреваются или повреждаются.
Разработан способ обнаружения возгорания в литий-ионных батареях по звуку

© Ferra.ru

Литий-ионные батареи привлекательны благодаря своей компактности и высокой энергоемкости, но именно эти свойства могут привести к опасным ситуациям. Если батарея перегревается или повреждается, она может воспламениться или даже взорваться.

Традиционные системы обнаружения дыма не всегда могут предупредить о пожаре от батареи вовремя, так как эти пожары развиваются очень быстро и без значительного количества дыма. Однако ученые заметили, что перед воспламенением аккумулятора появляется характерный звук — щелчок и шипение, когда срабатывает защитный клапан внутри батареи.

Вдохновленные этим открытием, ученые обучили алгоритм машинного обучения распознавать этот специфический звук. Для обучения использовали записи с 38 взрывающихся батарей, расширив их до 1000 уникальных звуковых образцов. Как показали испытания, система способна точно обнаружить опасный звук с точностью 94%.

Разработан способ обнаружения возгорания в литий-ионных батареях по звуку

© Jian Chen/Xi'an University of Science and Technology