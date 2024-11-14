Разработан способ обнаружения возгорания в литий-ионных батареях по звуку

Литий-ионные батареи привлекательны благодаря своей компактности и высокой энергоемкости, но именно эти свойства могут привести к опасным ситуациям. Если батарея перегревается или повреждается, она может воспламениться или даже взорваться.

Традиционные системы обнаружения дыма не всегда могут предупредить о пожаре от батареи вовремя, так как эти пожары развиваются очень быстро и без значительного количества дыма. Однако ученые заметили, что перед воспламенением аккумулятора появляется характерный звук — щелчок и шипение, когда срабатывает защитный клапан внутри батареи.

Вдохновленные этим открытием, ученые обучили алгоритм машинного обучения распознавать этот специфический звук. Для обучения использовали записи с 38 взрывающихся батарей, расширив их до 1000 уникальных звуковых образцов. Как показали испытания, система способна точно обнаружить опасный звук с точностью 94%.