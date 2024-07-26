Разработан способ получения водорода из алюминия и морской воды

Алюминий обрабатывается специальным сплавом, который очищает его, что позволяет ему взаимодействовать с морской водой и производить водород. Вода с добавлением кофеина ускоряет этот процесс, позволяя получить водород за пять минут вместо двух часов.

Исследователи разрабатывают компактный реактор для морских судов или подводных аппаратов, который будет использовать переработанный алюминий и морскую воду для производства водорода на месте. Такой подход устраняет необходимость транспортировки водорода и снижает риски, связанные с его хранением.