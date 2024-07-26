Разработан способ получения водорода из алюминия и морской воды

Опубликовано 26 июля 2024, 20:54
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Разработан способ получения водорода из алюминия и морской водыВыяснили ученые
Учёные из Массачусетского технологического университета (MIT) обнаружили, что переработанный алюминий из банок и морская вода могут стать источником чистой энергии. В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Reports Physical Science, ученые показали, что при смешивании очищенного алюминия с морской водой происходит реакция, вырабатывающая водород — газ, который можно использовать для питания двигателей или топливных элементов без выбросов углерода.
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Алюминий обрабатывается специальным сплавом, который очищает его, что позволяет ему взаимодействовать с морской водой и производить водород. Вода с добавлением кофеина ускоряет этот процесс, позволяя получить водород за пять минут вместо двух часов.
Исследователи разрабатывают компактный реактор для морских судов или подводных аппаратов, который будет использовать переработанный алюминий и морскую воду для производства водорода на месте. Такой подход устраняет необходимость транспортировки водорода и снижает риски, связанные с его хранением.