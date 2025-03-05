Разработан способ выявления депрессии у пожилых с помощью Wi-Fi

Система анализирует данные о движении и сне людей старше 65 лет, позволяя обнаруживать ранние признаки депрессии без использования носимых устройств. По словам ведущего исследователя Самиры А. Рахими, такой подход снижает дискомфорт для пациентов и помогает вовремя заметить изменения в состоянии здоровья.

Депрессия у пожилых людей остается серьезной проблемой: от нее страдают 10−15% людей, живущих самостоятельно, и до 40% в домах престарелых. Однако почти половина случаев остается незамеченной, что ухудшает физическое состояние, повышает риск госпитализации и снижает качество жизни.

HOPE использует данные с Wi-Fi-сенсоров, установленных в помещении, для анализа продолжительности сна, частоты пробуждений и уровня подвижности. Эти параметры играют ключевую роль в выявлении депрессии. Система также использует методы объяснимого ИИ, что делает результаты более прозрачными для врачей.

Рахими подчеркивает, что новая технология может стать «заботливым другом», который пассивно следит за состоянием пожилых людей и помогает выявлять потенциальные проблемы, не нарушая их повседневной жизни.