Разработан способ выявлять тексты, написанные ИИ

По словам руководителя исследования Юхэнга Бу, метод позволит надежно выявлять тексты, сгенерированные алгоритмами, даже если они были изменены или перефразированы. В отличие от традиционных детекторов, которые работают с переменным успехом, технология водяных знаков предусматривает скрытое внедрение специальных сигналов в текст, которые затем можно обнаружить при проверке.

Ранее исследователи из Университета Рединга (Великобритания) провели эксперимент, показавший, что 94% студенческих работ, написанных с помощью ИИ, не были выявлены. Это связано с тем, что модели искусственного интеллекта постоянно совершенствуются, делая обнаружение всё более сложным.

Разработанная технология водяных знаков учитывает два ключевых аспекта: сохранение качества текста и устойчивость к изменениям, таким как замена слов синонимами или изменение структуры предложений. Даже при значительной переработке текста заложенный в него «отпечаток» остается обнаруженным.

Некоторые компании, такие как Google, уже работают над внедрением подобных методов, но, как отмечает Бу, их система интегрирует водяные знаки в определенные части текста, что обеспечивает лучшее качество и защиту от удаления.

Основная сложность сейчас — организация хранения и проверки водяных знаков. Разработчики предлагают использовать систему закрытых ключей, доступных только платформе, создавшей текст. Это поможет обеспечить надежную верификацию авторства и предотвратить распространение фальшивого контента. Ученые надеются, что технология будет широко использоваться в образовании и цифровых медиа для проверки достоверности информации.