Разработан стакан, улучшающий вкус напитков

Путешествуя по европейским странам, он заметил, что вкус напитка сильно зависит от того, в какой посуде его подают. На основе этого наблюдения он, вместе со своим преподавателем, разработал стакан с динамическим весом, пишет Gizmodo.

Основой механизма служит специальный подстаканник. Он, за счёт специального утяжелителя, может менять вес посуды, улучшая вкус напитка.

Экспериментальным путём студент выяснил, что чем больше весит стакан, тем более приятный для рецепторов вкус у продукта.

Сообщается, что новинка будет полноценно представлена на виртуальной конференции Siggraph 2021, которая пройдёт в августе текущего года.