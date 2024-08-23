Разработан тренажер для людей с ограниченными возможностями

Прототип был создан в рамках учебного проекта и уже успешно внедрен в одном из фитнес-центров города Оттавы. Он позволяет людям с ограниченными возможностями тренировать верхнюю часть тела, не выходя из своей инвалидной коляски.

Директор Школы дизайна и инноваций Университета Оттавы, Ханан Анис, отмечает, что этот проект демонстрирует инновационный потенциал студентов. Это хороший пример того, как инженерия может быть использована для создания реальных решений, которые улучшают жизнь людей.

Студенты, разработавшие прототип, гордятся своим достижением. Их проект показывает, что инженерное образование может быть использовано для решения реальных проблем и создания инновационных решений.