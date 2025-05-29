Разработан тренажёр для обучения специалистов по КТ и МРТ

Группа студентов РТУ МИРЭА разработала симулятор Radiologist, который помогает будущим радиологам осваивать диагностику патологий на МРТ- и КТ-снимках. В основе программы лежит сочетание игровых элементов с системой автоматической оценки точности. Первые этапы тренажёра посвящены изучению патологий головного мозга, что делает его подход особенно востребованным.

По словам авторов проекта, их разработка предлагает принципиально новый подход к обучению. Симулятор превращает процесс учёбы в увлекательную игру, позволяя экономить ресурсы и обходиться без дорогостоящего оборудования. Анна Веселова, одна из создателей программы, отметила, что тренажёр позволяет безопасно отрабатывать навыки, не требуя работы с реальными пациентами, что делает его доступным и универсальным инструментом.

Проект уже получил высокую оценку на «Акселераторе РТУ МИРЭА» и может быть интегрирован в учебные программы вузов. В отличие от других решений, Radiologist предлагает не только библиотеку изображений, но и возможность тренировать диагностические навыки с контролем прогресса. Универсальность тренажёра позволяет применять его в самых разных условиях, что делает его перспективным для использования в медицинских и технических университетах страны.