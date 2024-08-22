Разработан твердотельный вентилятор для охлаждения ультратонких устройств

Чип использует технологию ультразвуковой модуляции для обеспечения импульсов давления, которые провоцируют дозированные микродвижения воздуха. Твердотельный вентилятор весит менее 150 мг и толщиной всего 1 мм. XMC-2400 способен двигать до 39 кубических см воздуха в секунду при обратном давлении 1000 Па.

Разработчики вентилятора говорят, что их продукт поможет охлаждать современные сверхтонкие гаджеты, которые из-за размеров невозможно оснастить даже микровентиляторами. В этом чипе нет подвижных частей, что снижает риск поломки, также это обеспечивает пылевлагозащиту по стандарту IP68.

XMC-2400 можно устанавливать едва ли не на любую материнскую плату и процессор, а также на другие компоненты смартфонов и планшетов.