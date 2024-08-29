Разработан ультракомпактный датчик для измерения магнитных полей

Команда разработала микрокантилевер в форме чаши с магниточувствительным железным шариком и микрополость, заполненную жидкостью, для высокочувствительного измерения температуры. Оба элемента были напечатаны на одном оптоволокне с помощью технологии двухфотонной полимеризации. Новая разработка позволяет устранить температурные помехи без увеличения размеров сенсорных компонентов, что делает датчик идеальным для применения в ограниченных пространствах.

Этот датчик открывает новые возможности для использования в медицине, транспорте и аэрокосмической отрасли. Ученые уверены, что их разработка значительно расширит сферу применения оптоволоконных технологий.