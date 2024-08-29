Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 17:43
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Разработан ультракомпактный датчик для измерения магнитных полей

Новый датчик повышает точность и снижает размеры компонентов
Ученые из Китае создали ультракомпактный оптоволоконный датчик для одновременного измерения магнитных полей и температуры. Этот датчик использует мультиканальную структуру, что позволяет повысить чувствительность и уменьшить размер сенсоров.
Разработан ультракомпактный датчик для измерения магнитных полей

© Ferra.ru

Команда разработала микрокантилевер в форме чаши с магниточувствительным железным шариком и микрополость, заполненную жидкостью, для высокочувствительного измерения температуры. Оба элемента были напечатаны на одном оптоволокне с помощью технологии двухфотонной полимеризации. Новая разработка позволяет устранить температурные помехи без увеличения размеров сенсорных компонентов, что делает датчик идеальным для применения в ограниченных пространствах.

Этот датчик открывает новые возможности для использования в медицине, транспорте и аэрокосмической отрасли. Ученые уверены, что их разработка значительно расширит сферу применения оптоволоконных технологий.

Разработан ультракомпактный датчик для измерения магнитных полей
© Cong Xiong et al.