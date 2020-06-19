Разработан "умный" кошачий лоток Xiaomi

Кошачий туалет Xiaomi состоит из основания и круглого отсека, габаритами 60 х 71 х 58 см весом в 9 кг. Устройство оснащено возможностью автоматически самоочищаться, когда питомец покинул его на три минуты. А все благодаря высокочувствительным датчикам, способным распознавать минимальную нагрузку 1,5 кг. Однако в случае, если питомец решил вновь залезть в лоток в процессе вращения барабана - предусмотрено немедленное отключение функционирования.

Кроме того, “умный” лоток получил верхнюю крышку, а также место для хранения грязного наполнителя в пакете, который нивелирует неприятный запах. Стоимость новинки, на данный момент, составляет 140 долларов, однако впоследствии она будет увеличена на 100 долларов.