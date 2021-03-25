Разработан "умный" рюкзак для слабовидящих людей

В рюкзаке реализовано голосовое управление, благодаря чему люди с проблемами со зрением могут лучше ориентироваться в пространстве. Так, во время перемещения система способна предупреждать пользователя звуком о том, что впереди есть препятствие. Помимо прочего рюкзак уведомляет и о наличии дорожных знаков, а также о том, что впереди пешеходный переход, бордюры, лестницы, подъезды и другие пешеходы.

Сама технология интегрирована внутрь небольшого рюкзака, в котором есть вычислительный модуль. Предусмотрена также камера, которую располагают в куртку-жилет, тогда как компактную батарею, рассчитанную на восемь часов автономной работы, прячут в поясничной сумке. В то же время, пространственную камеру на базе ИИ подключают к жилету или поясничной сумке, а затем к вычислительному модулю в рюкзаке.