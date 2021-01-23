Наука и технологии
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Разработан "умный" телескоп с управлением со смартфона
Он стоит 1 499 долларов
Разработан “умный” телескоп Vespera, управлять которым можно прямо со смартфона. Отмечается, что новинка удостоилась награды CES 2021 Best of Innovation Award в области цифровой обработки изображений и фотографии.
Известно, что Vespera оснастили сенсором Sony IMX462, предназначенным для фотографирования в условиях плохого освещения. Также телескоп имеет высококачественную оптику с минимальным искажением. Одной из основных “фишек” Vespera является возможность управлять им со смартфона и смотреть на небо через его экран. Для этого предусмотрено специальное приложение, в котором можно отметить, какой объект хочется увидеть, а телескоп автоматически наведется на него.
Время автономной работы “умного” телескопа составляет 4 часа. Процесс зарядки происходит посредством магнитного порта. Оценили Vespera в 1 499 долларов.