Разработан "умный" телескоп с управлением со смартфона

Известно, что Vespera оснастили сенсором Sony IMX462, предназначенным для фотографирования в условиях плохого освещения. Также телескоп имеет высококачественную оптику с минимальным искажением. Одной из основных “фишек” Vespera является возможность управлять им со смартфона и смотреть на небо через его экран. Для этого предусмотрено специальное приложение, в котором можно отметить, какой объект хочется увидеть, а телескоп автоматически наведется на него.