Разработан "умный" велосипедный шлем со светодиодами

Задняя часть шлем оборудована 40 светодиодами, которые могут выводить информацию о маневрах велосипедиста, уведомляя тем самым других участников дорожного движения. Владельцу шлема доступен выбор из мигающих режимов, цветовых комбинаций, а также дневного и ночного режиме. Подача сигнала происходит посредством пульта удаленного управления, который для удобства можно установить на руле.