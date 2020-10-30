Разработан "умный" велосипедный шлем со светодиодами
Задняя часть шлем оборудована 40 светодиодами, которые могут выводить информацию о маневрах велосипедиста, уведомляя тем самым других участников дорожного движения. Владельцу шлема доступен выбор из мигающих режимов, цветовых комбинаций, а также дневного и ночного режиме. Подача сигнала происходит посредством пульта удаленного управления, который для удобства можно установить на руле.
Помимо прочего шлем оснащен опцией обнаружения падения, которая подразумевает отправку сообщения по заранее указанному номеру, если владелец шлема перестал реагировать после падения. Аккумулятор Faro рассчитан на 1850 мАч, что обеспечивает 10 часов автономной работы. На данный момент создатели собирают деньги на Kickstarter, причем довольно успешно. Сейчас им удалось собрать более 300 тысяч долларов.