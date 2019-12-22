Разработан унитаз, повышающий производительность труда

Наклон унитаза составляет 13 градусов, при этом нахождение на нем более пяти минут будет чревато неприятными ощущениями. Таким образом устройство подтолкнет работников отказаться от листания ленты соцсетей во время “естественных дел” в уборной. Что интересно, стоимость унитаза достаточно высокая — от 200 до 650 долларов — но при этом разработчики уверяют, что вложения в конечном итоге окупятся.