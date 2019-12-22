Наука и технологии
Сегодня 21:28
Разработан унитаз, повышающий производительность труда
При этом стоит устройство чуть дороже, чем прочие решения на рынке
В сети появилась информация о появлении достаточно интересного устройства — британский стартап StandardToilet анонсировал свой новый унитаз с наклонным сидением. По мнению разработчиков, именно благодаря использованию подобного решения сотрудники не смогут долго задерживаться в туалете, а значит станут заметно эффективней в рамках рабочего дня.
Наклон унитаза составляет 13 градусов, при этом нахождение на нем более пяти минут будет чревато неприятными ощущениями. Таким образом устройство подтолкнет работников отказаться от листания ленты соцсетей во время “естественных дел” в уборной. Что интересно, стоимость унитаза достаточно высокая — от 200 до 650 долларов — но при этом разработчики уверяют, что вложения в конечном итоге окупятся.
”Сейчас офисный туалет превратился в пространство для соцсетей и личной переписки. Поэтому легко понять, почему наши унитазы станут ценной находкой для бизнеса”, — говорится в пресс-релизе компании StandardToilet.