Разработан VR-шлем, способный передавать температуру через нос

По словам ученых, данный нерв связывает мозг с большей частью лица, при этом содержит большое количество информации, в числе которых запах и температура. Отмечается также, что температура и ряд запахов имеют связь. В частности, запах мяты способен передавать ощущение прохлады, поскольку приводит в активность определенный рецептор, реагирующий на температуру ниже 25°C. Капсаицин же, в свою очередь, способствует активации рецептора, реагирующего на температуры выше 42°C. Именно на этой особенности организма и базируется разработка исследователей.

Отмечается, что сама система, позволяющая передавать температуру через нос в VR, компактна и весит не более 100 грамм. Что касается энергозатрат, она тратит всего 0,25 Вт.