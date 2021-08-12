Разработан встраиваемый в смартфон алкотестер

Работает встраиваемый в смартфон алкотестер по принципу испарения дыхательного тумана на экране. Так, при затуманивании окна на поверхности формируется тысячи микрокапель. Причем если туман образован человеком, употреблявшим спиртной напиток, микрокапли начинают испаряться быстрее, поскольку алкоголь испаряется быстрее той же воды, которая есть в дыхании трезвого человека.

На данный момент специалисты уже реализовали прототип алкотестера со специальной программой. Однако для начала эксплуатации в смартфон требуется добавить фотодиод.

Стоит отметить, что сейчас у такого алкотестера есть существенный недостаток — показания меняются в зависимости от условий окружающей среды.