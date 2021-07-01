Разработана детская игра для обучения блокчейну

По словам доцента доцент кафедры информатики UTSA и одного из авторов Инновационной настольной игры CryptoMiner Муртузы Джадливала, игра позволит школьникам разобраться в механизмах технологии блокчейн, а также понять базу криптовалюты в целом. Руководствовались разработчики тем, что дети хорошо воспринимают информацию из игр.

“Известно, что дети хорошо реагируют на игры. Поэтому мы разработали эту игру таким образом, чтобы ее можно было использовать в качестве дополнительного образовательного инструмента для понимания блокчейнов и криптовалют, при этом весело проводя время”, — поделился доцент кафедры информатики UTSA Муртуза Джадливала.

Отметим, что сама игра является карточной. Она имитирует принципы добавления блоков транзакций в цепочку блоков майнерами в реальной сети криптовалюты.