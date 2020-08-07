Разработана диета для больных коронавирусом

В итоге, эксперты рассказали, что людям, заболевшим COVID-19, желательно употреблять в пищу продукты, содержащие ресвератрол. В их число входят красное вино, виноград, брусника и прочие ягоды, имеющие темную кожуру. Также врачи отметили, что ресвератрол содержится и в арахисе.

Стоит отметить, что не все ученые согласны с выводами своих китайских коллег. Так, например, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Зиновкин заявил, что на данный момент положительное влияние ресвератрола на состояние больных коронавирусом подтверждена лишь на экспериментах над мышами.