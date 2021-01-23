Наука и технологии
Сегодня 13:02
Разработана домашняя мини-лаборатория для анализов крови
Она может производить до ста быстрых диагностических тестов в минуту
Специалисты xRapid Group создали домашнюю мини-лабораторию для анализов крови - xRblood Pro. Примечательно, что разработка способна производить до ста быстрых диагностических тестов в минуту.
xRblood Pro представляет из себя полностью автоматизированное устройство, которое работает на базе искусственного интеллекта. По словам разработчиков, его точность соответствует точности анализов крови в лабораториях. Отмечается, что мини-лаборатория может выявлять COVID-19, столбняк, ряд инфекций и прочие отклонения. Что интересно, разработка удостоилась премии CES 2021 Innovation Award.
По данным источников, стоимость xRblood Pro составит около 2000 долларов или приблизительно 150 тысяч рублей. Помимо прочего, устройство предполагает картриджи, цена за которые составит от 5 до 50 долларов в зависимости от исследования.