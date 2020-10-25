Наука и технологии
Сегодня 12:11
Разработана экшен-камера весом 250 миллиграмм
Ее может унести даже несекомое
Американские производители взялись за разработку миниатюрных камер, что в итоге привело к созданию экшен-камеры весом 250 миллиграмм. Устройство получилось настолько компактным, что его может унести на себе насекомое.
Создатели даже продемонстрировали, что камеру действительно могут утащить на себе жучки чернотелок, способны поднять устройство на дерево. Миниатюрная экшен-камера, как сообщается, весит меньше интегрированных в смартфоны камер. При этом камера выдает не очень качественное изображение по всему кадру. Так, она способна выдавать максимум пять черно-белых кадров в секунду. В то же время лишь центральная часть матрицы способна производить высокое разрешение.
Преимуществом такой камеры является ее подвижный механизм, благодаря которому можно направлять на цель камеру в пределах 60 градусов, подобно механизму работы глаз насекомых.