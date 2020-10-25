Разработана экшен-камера весом 250 миллиграмм

Создатели даже продемонстрировали, что камеру действительно могут утащить на себе жучки чернотелок, способны поднять устройство на дерево. Миниатюрная экшен-камера, как сообщается, весит меньше интегрированных в смартфоны камер. При этом камера выдает не очень качественное изображение по всему кадру. Так, она способна выдавать максимум пять черно-белых кадров в секунду. В то же время лишь центральная часть матрицы способна производить высокое разрешение.

Преимуществом такой камеры является ее подвижный механизм, благодаря которому можно направлять на цель камеру в пределах 60 градусов, подобно механизму работы глаз насекомых.