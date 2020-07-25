Разработана электрическая щетка с рекордной автономностью
Сообщается, что сама щетка способна обеспечивать целый месяц работы без подзарядки, однако с помощью зарядного кейса автономность вырастает вплоть до четырех месяцев. Отмечается, что PomaBrush примагничивается к кейсу, благодаря чему процесс зарядки начинается сразу же. В то время как зарядка самого кейса, то она происходит посредством универсального разъема USB Type-C.
Что касается особенностей щетки, известно, что она выполняет порядка 15 тысяч движений за 60 секунд, напоминая при этом пользователю через каждые полминуты о необходимости перейти к другой части челюсти. Интересно, что щетка имеет степень защиты уровня IPX7, что позволяет пользоваться ею не выходя из душа.
PomaBrush,в рамках предзаказа на Kickstarter, оценена в 63 фунта или приблизительно 5,7 тыс рублей.