Разработана имитирующая человеческое дыхание ловушка для комаров

Наука и технологии
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Разработана имитирующая человеческое дыхание ловушка для комаровКоличество укусов с ней падает на 88%
Французский исследователь и соучредитель компании Qista Пьер Беллагамби создал уникальное устройство для ликвидации комаров.
Так, согласно данным источников, устройство способно имитировать человеческое дыхание, благодаря чему и происходит ловля самок москитов.
“За счет ритмичного выброса смеси CO₂ и различных кислот наш терминал имитирует человеческое дыхание. Оно привлекает самок комаров, которые кусаются, чтобы затем откладывать 200 яиц каждые 48 часов. Привлеченные искусственным дыханием, комары засасываются в ловушку, как в пылесос” — рассказал создатель устройства Пьер Беллагамби.
Эффективность такого гаджета достигает 60 метров для обычных комаров и 30 метров для тигровых. Подсчитано, что при включенном устройстве количество укусов падает на 88%. Оценили такой аппарат в 1000 евро или порядка 85 тыс рублей.