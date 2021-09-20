Разработана имитирующая человеческое дыхание ловушка для комаров

Так, согласно данным источников, устройство способно имитировать человеческое дыхание, благодаря чему и происходит ловля самок москитов.

“За счет ритмичного выброса смеси CO₂ и различных кислот наш терминал имитирует человеческое дыхание. Оно привлекает самок комаров, которые кусаются, чтобы затем откладывать 200 яиц каждые 48 часов. Привлеченные искусственным дыханием, комары засасываются в ловушку, как в пылесос” — рассказал создатель устройства Пьер Беллагамби.

Эффективность такого гаджета достигает 60 метров для обычных комаров и 30 метров для тигровых. Подсчитано, что при включенном устройстве количество укусов падает на 88%. Оценили такой аппарат в 1000 евро или порядка 85 тыс рублей.