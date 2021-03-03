Наука и технологии
Сегодня в 08:04
Разработана колонка для перевода онлайн-конференций в реальном времени
Intelligent Speakers
Еще в 2018 году Microsoft показала прототип оборудования, необходимого для распознавания человека во время онлайн-конференции, а также перевода его слов в реальном времени. Сейчас же эта разработка обрела вид колонки, получив название Intelligent Speakers.
Известно, что новая колонка способна идентифицировать сразу 10 пользователей во время встречи в Teams. Так, разработка способна расшифровывать речь говорящих, чтобы у пользователей была возможность посмотреть, кто и что сказал в рамках собрания. В колонке реализована поддержка сразу нескольких языков. В разработке приняли участие и другие компании, в частности, производитель оборудования для конференц-связи Yealink и производитель акустических систем Epos.
На данный момент Microsoft не распространяет информацию о дате выхода устройства. Неизвестной осталась и его стоимость.