Разработана компактная система распознавания лиц

Текущие коммерческие системы 3D-изображения в смартфонах извлекают глубинную информацию с использованием структурированного света. Однако оптические компоненты делают их громоздкими и сложными для интеграции в робототехнику, дополненную реальность и следующее поколение технологии распознавания лиц. Ученые обратились к ультратонким оптическим компонентам, которые могут заменить массивные компоненты для модуляции света.

Используя ультратонкие оптические компоненты вместо дифракционного оптического элемента, исследователи построили собственную систему распознавания лиц с голографической метаповерхностью. Новая система прошла тестирование на бюсте Давида, и оказалась эффективнее существующей технологии, при этом занимая значительно меньше места и потребляя меньше энергии.