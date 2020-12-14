Разработана копия бионической руки из Cyberpunk 2077

К созданию копии бионической руки из Cyberpunk 2077 “приложили руку” компании Xbox, CD Projekt Red и некоммерческая организация Limbitless Solutions. Деятельность последней, к слову, и связана с созданием уникальных бионических рук на 3D-принтере. Сообщается, что уже в 2021 году будет выпущено несколько таких протезов, которые получат люди в рамках клинических испытаний.

На официальном YouTube-канале Xbox вышел ролик, в котором демонстрируется процесс разработки бионической руки Джонни Сильверхэнда в реальной жизни.