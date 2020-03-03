Наука и технологии
Сегодня 14:31
Разработана кровать для любителей компьютерных игр
Однак позволит ее себе смогут немногие
Игровая индустрия в последние годы развивается очень стремительно. В связи с этим на рынке начали появляться компании, которые направлены на обеспечение геймеров специальными аксессуарами, а также мебелью для обеспечения комфортной игры. В числе таких компаний Bauhütte, специалистами которой была разработана кровать для любителей компьютерных игр.
Геймерская кровать, вероятно, может заменить всю остальную мебель в комнате, поскольку она является интегрированной в окружение. Так, она включает в себя как колонки, стол для монитора, так и различные отсеки для еды, игр и других вещей, которые необходимы любителям игр.
Кроме того, при покупке кровати покупателям предоставляется специальная шапочка, направленная на комфорт головы во время игрового процесса.
Что касается стоимости уникальной кровати для любителей игр, то она составляет порядка 1050 долларов или 69,8 тыс рублей.