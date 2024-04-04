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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 00:45
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Разработана новая фотонная архитектура для обучения ИИ

И избежания "катастрофического забывания"
Группа ученых из лаборатории Sigma, Центра электронной инженерии Университета Цинхуа в Пекине, Китай, представила новую фотонную архитектуру L2ONN для обучения искусственного нейронного интеллекта (ИИ). Эта архитектура предназначена для обеспечения непрерывного обучения ИИ и избежания «катастрофического забывания».
Разработана новая фотонная архитектура для обучения ИИ

© Ferra.ru

L2ONN использует уникальные свойства света, такие как пространственная разреженность и параллелизм мульти-спектров, чтобы обеспечить возможность непрерывного обучения нейронных сетей. В отличие от существующих фотонных нейронных сетей, L2ONN разработана, исходя из физической природы взаимодействия света с веществом.

Экспериментальные оценки продемонстрировали, что L2ONN обладает значительной емкостью и высокой энергоэффективностью по сравнению с электронными нейронными сетями. Эта архитектура способна решать сложные задачи машинного обучения, такие как классификация изображений, распознавание голоса и медицинская диагностика.

Ученые надеются, что разработка фотонной архитектуры для обучения ИИ ускорит развитие более мощных фотонных вычислений и поддержит передовые технологии машинного интеллекта.