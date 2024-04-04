Разработана новая фотонная архитектура для обучения ИИ

L2ONN использует уникальные свойства света, такие как пространственная разреженность и параллелизм мульти-спектров, чтобы обеспечить возможность непрерывного обучения нейронных сетей. В отличие от существующих фотонных нейронных сетей, L2ONN разработана, исходя из физической природы взаимодействия света с веществом.

Экспериментальные оценки продемонстрировали, что L2ONN обладает значительной емкостью и высокой энергоэффективностью по сравнению с электронными нейронными сетями. Эта архитектура способна решать сложные задачи машинного обучения, такие как классификация изображений, распознавание голоса и медицинская диагностика.

Ученые надеются, что разработка фотонной архитектуры для обучения ИИ ускорит развитие более мощных фотонных вычислений и поддержит передовые технологии машинного интеллекта.