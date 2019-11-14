Разработана новая ракета для базирования в российских вагонах

”Мы создали ракетный комплекс “Тополь-М”, сейчас “Ярс” для разных типов базирования: и для подвижного грунтового, и для шахтного, и для железнодорожного — везде единая ракета”, — поделился Соломонов. Отмечается, что на данный момент в России отсутствуют железнодорожные носители баллистических ракет, поскольку прежний железнодорожный комплекс ракет был снят с вооружения в 2005 году, а проект разработки железнодорожного носителя баллистических ракет комплекса "Баргузин" официально приостановлен.

По словам источника, в ситуации угрозы ядерной войны БЖРК отправляются на маршруты патрулирования и скрываются в общем потоке железнодорожных составов. Так, после того, как будет получен приказ о начале боевых действий - поезд останавливается и начинает подготовку к будущей атаке. Тем временем створки на верхних частях вагонов расходятся в стороны, тогда как внутренние механизмы перемещают пусковые контейнеры ракет в вертикальное положение. После подготовки, в течении нескольких минут запускаются ракеты.