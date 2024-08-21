Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2024, 03:45
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Разработана новая система «умного» пожаротушения

С ИИ и компьютерным зрением
Гонконгский политехнический университет (PolyU) представил передовую систему «умного» пожаротушения в рамках проекта «SureFire: Smart Urban Resilience and Firefighting». Разработанная под руководством профессора Ассафа Усмани и доцента Хуан Синьяна, эта система использует сложные сети данных для мониторинга городских угроз в реальном времени.
Разработана новая система «умного» пожаротушения

© Ferra.ru

Система SureFire сочетает искусственный интеллект и модели компьютерного зрения для оценки риска пожара и прогнозирования его развития. В случае возникновения пожара она не только анализирует текущую ситуацию, но и предсказывает дальнейшие изменения, что помогает в эвакуации и спасательных операциях.

Технология прошла испытания в тоннелях Сычуани и многоэтажных зданиях, демонстрируя точность прогнозирования до 90%. Система также включает в себя цифровой двойник для оценки рисков и управления эвакуацией, что способствует снижению числа жертв и оптимизации процессов в чрезвычайных ситуациях.

PolyU продолжает сотрудничество с управленцами недвижимостью в Китае и за рубежом, планируя внедрение системы в метрополитенах, тоннелях и высотных зданиях. В будущем система будет интегрирована в автономные роботы для автоматизации пожаротушения.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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