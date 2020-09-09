Разработана первая фотокамера на 3 200 Мп
Ожидается, что в дальнейшем устройство будет установлено на обзорный телескоп строящейся в Чили Обсерватории имени Веры Рубин. С помощью данного телескопа планируется проведение съемки панорамных изображений всего южного полушария неба в течение десяти лет, после чего на их основе создадут самый большой астрономический атлас в истории — LSST с описанием примерно 20 млрд галактик.
Новая камера, что удивительно, уникальна практически во всем. Так, например, ее матрица получила огромные пиксели, размер каждого из которых равен 10 микрон в ширину. При этом сама фокальная плоскость камеры чрезвычайно ровная — отклонения от идеальной плоскости не превышают одной десятой толщины человеческого волоса, благодаря чему камера способна делать четкие снимки при самых высоких разрешениях.