Разработана первая фотокамера на 3 200 Мп

Новая камера, что удивительно, уникальна практически во всем. Так, например, ее матрица получила огромные пиксели, размер каждого из которых равен 10 микрон в ширину. При этом сама фокальная плоскость камеры чрезвычайно ровная — отклонения от идеальной плоскости не превышают одной десятой толщины человеческого волоса, благодаря чему камера способна делать четкие снимки при самых высоких разрешениях.