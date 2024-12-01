Разработана первая отечественная платформа для проведения соревнований программистов

Студенты ИТМО запустили первую в России бесплатную платформу для ML-хакатонов — соревнований, где решаются задачи бизнеса с помощью машинного обучения. Платформа под названием Data Secrets поможет компаниям находить IT-таланты, предоставляя удобные инструменты для проведения мероприятий: от регистрации участников до подсчёта результатов. В пресс-службе магистратуры ИТМО и компании Napoleon IT отметили, что проект стал русскоязычной альтернативой популярной платформе Kaggle.

Сервис предлагает целую экосистему для развития сообщества дата-сайентистов и ML-инженеров. Помимо сайта, в неё входят Telegram-каналы, образовательные материалы и инструменты для карьерного роста. Команда подчёркивает, что Data Secrets направлена на популяризацию машинного обучения, создание профессиональных связей и помощь бизнесу в освоении ИИ-решений.

На платформе уже зарегистрировались 62 компании и создано более 3 тысяч решений. В будущем разработчики планируют внедрить личные кабинеты для организаций, чтобы они могли самостоятельно проводить хакатоны, публиковать материалы и делиться новостями. Основатели считают, что число пользователей платформы может достичь 100 тысяч человек.