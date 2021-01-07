Разработана первая жевательная резинка для профессиональных игроков в компьютерные игры

Жевательную резинку назвали XPG Gaming Gum. В ее составе есть кофеин, благодаря которому геймеры смогут восполнить энергию и улучшить концентрацию, в частности, после длительных игровых поединков. Помимо прочего компания добавила в жевательную резинку и антиоксидант Лютеин, который оказывает положительное действие на глаза. Отмечается, что в XPG Gaming Gum отсутствуют жиры и белки. Сама жвачка имеет мятный вкус.

Известно, что помимо геймерской жевательной резинки XPG покажет ультрабук XPG XENIA Xe, модули памяти DDR5 и программное обеспечение для тренировок и не только.