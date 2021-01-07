Наука и технологии
Сегодня 12:02
Разработана первая жевательная резинка для профессиональных игроков в компьютерные игры
В ней есть кофеин и лютеин
В преддверии ежегодной технологической выставки CES 2021, некоторые компании начали делиться подробностями устройств, которые на ней будут представлены. Вот и компания XPG рассказала о грядущих новинках, в числе которых оказалась первая жевательная резинка для профессиональных игроков в компьютерные игры.
Жевательную резинку назвали XPG Gaming Gum. В ее составе есть кофеин, благодаря которому геймеры смогут восполнить энергию и улучшить концентрацию, в частности, после длительных игровых поединков. Помимо прочего компания добавила в жевательную резинку и антиоксидант Лютеин, который оказывает положительное действие на глаза. Отмечается, что в XPG Gaming Gum отсутствуют жиры и белки. Сама жвачка имеет мятный вкус.
Известно, что помимо геймерской жевательной резинки XPG покажет ультрабук XPG XENIA Xe, модули памяти DDR5 и программное обеспечение для тренировок и не только.