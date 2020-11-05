Разработана роботизированная рука для прогулок одиноких мужчин

Разработку назвали Osampo Kanojo, что в переводе звучит как “моя девушка на прогулке”. Причем роборука на ощупь соответствует настоящей человеческой ладони. Кроме того, разработчики даже озаботились тем, чтобы рука имела запах женского шампуня. Закрепить ее можно в районе локтя, чтобы пользователь могу опустить руку, не остерегаясь падения роборуки. Помимо того, что рука тактильно напоминает настоящую, она способна потеть, что было предусмотрено для большей реалистичности.

Инженеры ставили задачей сделать людей менее одинокими, что актуально в период пандемии коронавирусной инфекции. Также они надеются, что подобным образом можно будет мотивировать пользователей выходить чаще на прогулки. Если проект окажется успешным - ученые готовы разработать и мужскую роборуку.