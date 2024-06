Разработана роботизированная система реабилитации для пациентов с тремором

Также, она использует виртуальную реальность

Корейские ученые разработали инновационную роботизированную систему для реабилитации пациентов с тремором. Исследование, проведенное в Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), было опубликовано в журнале IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering.