Наука и технологии
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Разработана самая эффективная литий-ионная батарея в мире
Они позволяют работать смартфонам порядка пяти дней
Исследователям Университета Монаш удалось разработать самую, на данный момент, эффективную литий-ионную батарею в мире. Сообщается, что она может обеспечивать работу мобильного устройства сроком до пяти дней. Кроме того, устройство также может поддерживать работу электрических автомобилей, благодаря чему электрокары могут проезжать на одной подзарядке порядка 1 тыс км.
Известно, что новая батарея основана на обработке связей частиц в катодах серы, что, в свою очередь, гарантирует им выработку более мощных нагрузок без спада работоспособности и плавности. На данный момент запланирован выпуск данной разработки на рынок. По словам ученых, разработанные литий-ионный батареи оказывают меньший вред экологии, а кроме того, их выпуск является доступнее, однако ключевым недостатком уникальной батареи является техническая сложность выпустить их большой партией.
Предполагается, что предварительные модели аккумуляторов, которые на данный момент уже были выпущены, планируется протестировать в конструкциях электрокаров уже в конце текущего года.