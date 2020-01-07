Разработана самая эффективная литий-ионная батарея в мире

Известно, что новая батарея основана на обработке связей частиц в катодах серы, что, в свою очередь, гарантирует им выработку более мощных нагрузок без спада работоспособности и плавности. На данный момент запланирован выпуск данной разработки на рынок. По словам ученых, разработанные литий-ионный батареи оказывают меньший вред экологии, а кроме того, их выпуск является доступнее, однако ключевым недостатком уникальной батареи является техническая сложность выпустить их большой партией.

Предполагается, что предварительные модели аккумуляторов, которые на данный момент уже были выпущены, планируется протестировать в конструкциях электрокаров уже в конце текущего года.