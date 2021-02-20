Разработана система для автоматического генерирования комиксов из фильмов

Сообщается, что для работы системе требуется фильм, из которого она самостоятельно делает скрины и преобразует их в картинки в стилистике комиксов. Так, разработка формирует изображения в многостраничный макет, распределяя их по страницам, без потери взаимосвязи между ними. Кроме того, система распознает эмоции актеров и изучает аудиодорожку или субтитры, выводя ключевые фразы в облака с текстом, как в классических комиксах.

Систему проверили на нескольких популярных сериалах и фильмах, в числе которых “Титаник”, “Друзья”, “Послание” и “Мне бы в небо”. Вот что получается на выходе: