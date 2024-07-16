Разработана система для управления роботами с помощью VR

Хотя применение искусственного интеллекта (ИИ) в робототехнике приносит постепенные улучшения, автономные роботы до сих пор не могут работать так же плавно, как биологические существа, включая людей. Это привело часть сообщества к возвращению к идее о дистанционно управляемых роботах.

Новая система от MIT и UCSD значительно улучшила опыт управления роботом, предоставляя пилоту возможность иммерсивного контроля виртуальной реальности. Пилот, надевая VR-шлем, видит через глаза робота стереоскопически и может двигать головой, а также управлять руками и пальцами робота, двигая своими собственными.

Вместо использования сенсоров на руках и пальцах движения конечностей регистрируются с помощью удаленных сенсоров, аналогичных системе Kinect. Система позволяет пилоту чувствовать себя так, будто он находится в удаленном месте, выполняя действия, такие как поднятие и перемещение мячей в чашки, в то время как робот выполняет фактическую работу.