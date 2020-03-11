Разработана технология для создания смартфонов без кнопок регулировки громкости и питания

Сами разработчики новой технологии заявили, что ее можно встроить практически в любую поверхность смартфона, так как длина элемента составляет 1,9 дюйма с 20 ультразвуковыми сенсорами. Именно их и можно запрограммировать на ту или иную команду, приводимую в “движение” за счет нажатий и жестов.

При этом представители Sentons также отметили, что у подобного исполнения традиционных клавиш есть и свои преимущества. Главное из них — снижение риска поломки комплектующих в ходе эксплуатации. Также использование сенсорной поверхности положительно скажется на водонепроницаемости смартфонов, что в условиях современного рынка явно будет заметным преимуществом на фоне конкурентов.