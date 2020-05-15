Разработана технология, которая превращает водопроводную воду в дезинфицирующее средство от вирусов

Известно, что данная технология работает через массив нанометровых электродов с уникальными свойствами поверхности. Так, во время столкновения воды и электродов и производится мощное антисептическое средство, которая эффективна в борьбе с микроорганизмами и в то же время безопасна для людей.

Согласно опубликованным данным, таким образом можно готовить ряд антисептических средств, в числе которых растворы для мытья помещений, дезинфицирующие салфетки, средства для мытья рук и прочие. Кроме того, выяснилось, что антисептическая способность получаемого средства в 100 раз эффективнее отбеливателя, что позволяет применять для дезинфекции низкие концентрации от 50 до 200 мг активных веществ на литр. Также данная разработка имеет преимущество в виде экологичности и способности не вызывать сухость или ожог кожи.